台南七股海鮮節8月1日登場，除了觀光赤嘴園挖文蛤體驗外，可大啖七股潟湖水產的海鮮七寶宴，也確定續辦，席開50桌，8月6日起在七股區公所網站開放預訂。（莊曜聰攝）

進入後疫情時代，民眾生活逐漸恢復正常，受到遊客歡迎的台南七股海鮮節活動，今年照常舉行，並因應暑假延後，時間將從原本的7月延後到8月開跑，除了招牌的摸文蛤體驗，往年開放訂桌就秒殺的海鮮七寶宴也決定照常推出，每桌5000元限量50桌，讓遊客能夠大啖七股潟湖新鮮水產。

七股海鮮節活動已經邁入第14年，是台南市沿海地區重要活動，到七股品嚐在地海鮮料理、觀光赤嘴園摸文蛤、搭觀光膠筏暢遊潟湖，是夏日的限定盛會，帶入相當多觀光人潮，摸文蛤體驗每年都吸引上萬人次民眾參與，近年推出的海鮮七寶宴更是一開放預訂就秒殺。

暑假開始後出遊潮爆發，為抓住這波商機，七股海鮮節照常舉行，並與濱海重要活動結合，拉抬人氣，台南市長黃偉哲代言行銷，也推薦民眾玩法，黃偉哲說，海鮮節可串連已經開展的一見雙雕藝術季，8月15、16日2天還有在將軍漁港舉辦的夏日音樂節「將軍吼」，遊客摸蛤仔、吃海鮮，再看演唱會，一整天都很愜意。

觀旅局局長郭貞慧指出，海鮮節最夯的摸文蛤活動，在8月1、16日下午各有1場，地點在七股潟湖六孔碼頭，每場次都有約1600台斤的「赤嘴仔」，讓遊客玩個盡興；「七股七寶宴」（虱目魚、烏魚、吳郭魚、石斑、白蝦、文蛤、牡蠣）9月5日在七股國小「開桌」，限量50桌，每桌5000元，8月6日起可上七股公所網站線上訂桌。

(中時 )