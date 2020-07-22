昨天在烏克蘭發生的公車挾持事件，經過12小時的對峙，特警發動迅雷不及掩耳的攻堅，成功壓制歹徒，公車上的人質也無一受傷。

歐洲新聞(Euro News)報，烏克蘭內政部長阿森·阿瓦科夫（Arsen Avakov）在推特上宣布「一切都結束了。」

事件發生在昨天上午，一名持槍歹徒挾持公車，並且要求司機把車子開到十字路口正中央，然後他主動打電話給警方，要求政府聽他的訴求。

Максима Плохого задержали, автобус брали штурмом

美聯社報導，這名激進者是一名44歲的烏克蘭人，他挾持公車後，曾經對外扔擲手榴彈，嚇退警方不能接近，所幸沒有人受傷。之後警用無人機曾經接近公車拍攝，他還向警用無人機開了幾槍。

之後烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）同意與他通電話，並且在臉書上上發布了一段支持2005年動物權利紀錄片《地球上的生靈》(Earthlings)才結束，而這些動作是特警人員攻堅的準備時間。

7月22日早上9點半，特警發動攻堅，先是扔出一枚閃光彈，隨後裝甲運兵車快速抵達公車門邊，烏克蘭特種部隊立即衝進公車裡，成功活捉歹徒。

得知救援行動成功後，澤倫斯基答應發布的臉書連結就刪除了。

在堅攻發動前30分鐘，歹徒同意先釋放了3名人質，是1位小孩、1名孕婦，和1名老婦人。

內政部長隨後張貼了攻堅行動的過程，包括襲擊者的照片。

警方事後調查，此人真正的名字，應該是叫馬克西姆·克里沃什（Maksim Krivosh），他現年44歲，是烏克蘭人，生於俄羅斯。據稱，曾有多項前科，包括搶劫、詐欺、非法使用武器等，曾被判入獄10年。

(中時新聞網)