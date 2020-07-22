連續第四年舉辦的「BE HEROES 經典系列籃球賽」，今年將於8月15、16 日在彰化縣立體育館舉行，這次主題由未來之星發起，備受矚目的旅外好手吳永盛與林庭謙，將攜手年輕球員，一同邀請林志傑、田壘、曾文鼎、楊敬敏與陳世念等「黃金世代」組成的「經典明星」展開對決，不但象徵著新生代球星承擔責任，更是台灣籃球即將迎向新時代的開端。

每年夏天球迷都期待與「黃金世代」球星的約會，無論是「俠獸對決」，或是攜手傳承籃球經驗給未來之星，都是引爆暑假籃球熱潮的重點賽事。儘管今年受到疫情肆虐，但臺灣防疫得宜，讓「黃金世代」依舊能完成與球迷的約會，更是疫情後最大的籃球盛宴，這次由未來之星向以「黃金世代」為主要陣容的「經典明星」發起挑戰，相約「挑一場吧」！

不只有男子球員「互嗆」，去年廣受好評的「女力對決」，今年將繼續熱情，今年在WSBL 表現亮眼的林文佑，以及即將投入選秀的佛光大學劉昕妤，兩人都是首度參加「BE HEROES 經典系列籃球賽」，希望透過跟學姊彭詩晴與潘姿吟等「挑一場吧」，來展現自己在籃球場上的拚勁。

今天「BE HEROES 經典挑戰籃球賽」記者會上，年輕世代的球員勇敢嗆聲，「黃金世代」與「未來之星」的互動雖有火藥味，但充滿趣味，更讓人期待本次賽事的精彩對決。

主辦單位展逸國際企業董事長張憲銘強調，年輕球員慢慢到了一個接班的位置，希望他們要有膽識去挑戰自己的前輩，才有了「挑一場吧」的概念，希望球迷多多支持，比賽就是來真的，打出球迷喜愛的精采賽事。

連續四年在彰化縣立體育館舉辦賽事，籃球協會理事長謝典林更不忘呼籲，因為疫情導致很多賽事無法舉辦，這次經典賽一定是非常好看的比賽，希望大家買票進場，踴躍支持，還可以到彰化住個三天兩夜，來個深度旅遊，享受在地文化與小吃美食，透過賽事來帶動解封後的觀光。

(中時 )