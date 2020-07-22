外媒今（22）日報導，瑞銀(UBS)集團分析師指出臺灣和泰國，目前符合美國財政部所制定條件，針對匯率操縱國觀察名單的所有標準，極有可能會被加入匯率操縱國觀察名單。

匯率操縱國觀察名單包括三個條件，若達到其中兩項，便有可能被加入觀察名單，第一．與美國的貿易順差達到200億美元以上，第二．經常帳盈餘佔GDP 2％以上，第三．國家片面干預匯率金額達到GDP 2％以上。而目前台灣和泰國三項條件皆達標。

因此瑞銀分析師羅希特阿羅拉（Rohit Arora ）和泰克坤 （Teck Quan Koh）在7月21日的報告中提出預警，美國將會在財政部將會在接下來的觀察國報告中首次提及泰國，而台灣也極有可能再次被美國警告，是繼一月美國財政部的報告中指台灣央行「可能在 SWAP 市場中，參與了大量未公開的外匯干預」。台灣繼2017年被踢出匯率操縱國觀察名單後再次被警告。

今年三月中，臺灣央行總裁楊金龍表示，如果美國堅持其標準，我們極可能會出現在觀察名單上，楊金龍總裁六月再次表示，我們何時介入外匯市場的原則不會改變，只會在短時間內有巨額資金流入或流出時，央行才會主動介入維持台幣穩定。台幣今年累積升幅近2％，可謂亞洲最強勢貨幣，今日盤中最高升值到29.386元，尾盤再次被央行踢貶阻升，終場小升2.6分，以29.527元作收。

美財政部每年4月及10月會公佈匯率操縱國及觀察名單，但原定去年10月公佈的名單因貿易戰緣故，延至今年1月才公佈，而今年4月的名單公佈也因新型冠狀病毒疫情而延遲。

(中時新聞網)