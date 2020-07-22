高雄市長補選，國民黨候選人李眉蓁遭爆碩士論文抄襲事件。李眉蓁表示要檢驗的話，應該和總統蔡英文的論文事件一視同仁，如果蔡總統回應，她一定按照蔡總統標準回應。總統府發言人張惇涵回應說，蔡總統求學年代並沒有複製貼上，李議員可能需要勇氣來面對涉嫌抄襲。

李眉蓁遭週刊爆料，中山大學大陸研究所碩士在職專班的論文，整本123頁的內容高達96％的頁數都抄襲僑委會委員長童振源與台北大學公共行政暨政策學系碩士生雷政儒論文《兩岸經貿互動與台商投資之演變分析》。

針對抄襲風波，李眉蓁強調自己是依照中山大學正常程序畢業，也尊重學校的審查機制，蔡總統的論文也是疑雲滿天，要檢驗的話，應該一視同仁，而不是分什麼大總統還是小市長。如果蔡總統回應了，她一定按照蔡總統標準回應。最後李眉蓁表示，「這一次這樣的狀況鋪天蓋地，我終於知道韓國瑜市長的心情，跟許崑源為什麼墜樓原因」。

總統府發言人張惇涵回應說，英國倫敦政經學院已經證實蔡總統的論文，而且那個年代並沒有複製貼上，李議員可能需要勇氣來面對涉嫌抄襲。

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