美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）目前正在英國倫敦訪問，21日與前香港眾志主席羅冠聰會面，交換對香港問題的看法。羅冠聰透露，這次會面是由蓬佩奧本人親手敲定。

香港國安法實施，已解散的「香港眾志」前主席羅冠聰隨即離開香港逃亡英國。

羅冠聰透過臉書表示，他在英國時間7月21日下午在倫敦與蓬佩奧會面，談論包括香港國安法壓境下的香港目前局勢，亦談到中共近年治港策略以及未來國際對中政策的分析。

他指出，跟過往與美國政府代表會談不同，今次是罕見地「一對一」會面超過二十分鐘。

羅冠聰提及香港民主派初選，表示61萬香港人無懼白色恐怖，仍然勇敢出來參與首個民主派初選投票，但北京竟然無視這些民意授權，近日更密謀巧立名目取消候選人資格，甚至為取消九月立法會選舉鋪路，呼籲國際社會必須密切關注未來兩個月的局勢發展。

羅冠聰指出，席間兩人亦交換了一些對中共施政的想法，以及未來國際社會如何重塑對華政策，彰顯民主價值，鞏固民主果實。

他說，他與蓬佩奧上次是在2019年5月於華盛頓，連同李柱銘、吳靄儀等民主派前輩共同會面。蓬佩奧對香港的關注並非一朝一夕，更重要的是，從與其幕僚口中得知，這次會面是由彭佩奧本人親手敲定，無懼中方即將出現的威嚇，突顯美方對中相對堅定的立場。

(旺報 )