偶像劇教母柴智屏日前向媒體默認18年情變，落寞表示「失去了青春！」而每個人的身邊也都多少有感情長跑多年無疾而終的事件，「神明代言人」沈嶸就表示，根據過去幫女性通靈另一半的經驗，她整理出這些無法「善終」的女性通常都犯了5個錯誤，更直言「如果交往2年還沒有結果，那感情就是出問題了！」

沈嶸日前在Youtube開設了「東區嶸姐」頻道，時常針對新聞時事進行分析與觀點分享，而針對日前柴智屏與交往18年的崔震東傳出情變一事，沈嶸就指出，過去在處理兩性問題時，多次通靈那些不願意給予另一半結婚承諾的男方，她發現，當女性「幫男人做太多」、「花太多錢在男人身上」、「本身太過能幹」時，很容易讓男人覺得「跟媽媽在一起」、「被當小白臉」、「沒有被依賴的感覺」，另一半就算沒有自己也能過得很好，所以就不會有想結婚的衝動。

影片中，沈嶸直言「男人為什麼不娶妳？其實說穿，就是因為他其實沒那麼愛你！」沈嶸更奉勸女性「絕對不要妳愛他比他愛妳多」，因這種關係的不平衡反而會讓男人倍感壓力，到最後不是擺爛就是分手，所以女人絕對要愛自己、保護自己，才不會一段關係到最後是人財兩失。

沈嶸指出，一段好的關係應該是能夠讓兩個人都感到很輕鬆、沒有壓力，「什麼事情都不用做就他就能愛妳妳就能愛他」，而男人通常在交往前半年就能決定是否要跟眼前的對象共處一生，所以「如果交往2年還沒有結果，那感情就是出問題了！」沈嶸也奉勸各位男性「可以不結婚，但一定要跟另一半講清楚說明白，千萬不要拖住對方。」

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(中時新聞網)