雲林縣長張麗善（右三）主持口湖鄉下崙3號橋新建工程動土典禮，取代被列為危橋的舊橋。（張朝欣攝）

雲林縣口湖鄉下崙3號橋在去年宜蘭南方澳大橋崩塌事件後，經檢測列為危橋，雲林縣政府考量原地整建效益不佳決定封橋，另在附近興建新橋，22日舉行動土典禮，新橋全長38.5公尺、寬7公尺，完工後可帶給民眾更安全便利的通行體驗。

口湖鄉下崙3號橋因鋼筋外露鏽蝕嚴重、梁身及橋面混凝土嚴重剝離，去年被列為U4等級危橋，雲林縣政府為替民眾打造1條安全回家的路，決定斥資2800萬元辦理下崙3號橋改建工程。

雲林縣長張麗善表示，去年宜蘭南方澳斷橋意外後，橋梁安全引發關注，縣府針對危橋改建作業超前布署陸續改建中，雖然財政困難，但去年在中央尚無法確定補助狀況下，就先自行籌措財源，提早進行下崙3號橋等橋梁改建作業。

張麗善感謝中央今年4月核定危險橋梁改建經費，全額補助雲林縣辦理U4橋梁改建，不過縣內尚有323座U3危橋，需2億多元修復改善經費，目前先由縣府及地方公所自籌經費整修維護，盼中央體恤資源較不足縣市，比照鄰近嘉義縣全額補助。

交通部公路總局第5區養護工程處副處長陳錫恩指出，針對雲林縣U4危橋，中央已核定全額補助。另就U3危橋所需改善經費，養工處也會全力配合，若雲林縣政府有需要，將協助向中央爭取，早日完成危橋改善。

下崙3號新橋全長38.5公尺，寬7公尺，工程已於今年6月底完成發包，金額為2800萬元，工期280日曆天，預計明年5月完工。

(中時 )