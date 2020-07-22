江祖平與12年未回台拍戲的趙擎在三立新八點台劇《天之驕女》演夫妻，兩人22日聯袂現身，聽聞52歲、曾有過一段婚姻的趙擎，交往3年多的大陸女友年僅20多歲，她一臉驚呆，恍然大悟地說：「男生不管幾歲都喜歡20幾歲的女生 ！我知道我嫁不出去的理由了！」

江祖平說自己已經單身三年多這麼久了 ，而且是處在「全單」、 連約會對象也沒有的狀態，「生活圈很小，不是都待在家，就是只跟很熟的朋友去唱歌，他們也都不會帶新朋友來！」她說自己不結婚不生小孩，「幫我徵男伴就行！但我外貌協會，只是別再小我這麼多歲！」她並自嘲「我這年份應該只能姊弟戀了，因為跟我差不多年份的都結婚生小孩了，人家不嫌棄的話，只能姊弟戀了！」

趙擎、江祖平新戲演夫妻。（三立提供）

過去10多年都在大陸發展的趙擎，自從2月返台至今，因疫情關係，與大陸女友已經兩地相隔五個月，僅靠視訊電話聯繫。江祖平逼問他交往多久、女友職業，他說女友是一般上班族，自己從沒交往過圈內的女生，聽得總是跟圈內人交往的江祖平羨慕地說：「我也想交圈外的！」被問女友是否擔心他與江祖平演夫妻會傳緋聞，他秒答：「我女友知道我喜歡小女生！」讓平常伶牙俐齒的江祖平聽了一時語塞，好氣又好笑說：「我忍！反正開機至今他第一次贏我，得分！」

江祖平劇中飾演的院長夫人柯淑君前身是《天之蕉子》中曾慘遭「浸豬籠」的柯美娟，後為求隱瞞過去改名換姓，而趙擎飾演醫院院長是知名外科醫師，前妻罹癌逝世後娶江祖平為繼室，但他卻不知道柯淑君的過去如此不堪，還視她為旺夫之妻，網友則評她是「偷情老司機」，江祖平一聽笑說：「應該叫我『豬籠女王』吧！」

趙擎、江祖平新戲演夫妻。（三立提供）

江祖平與趙擎是第一次合作，江祖平上次在三立演出是客串《甘味人生》，而趙擎則是第一次進三立演戲，他表示12年未在台灣拍戲，這次拍戲是為年紀大的媽媽圓夢，因為長住高雄的媽媽一直抱怨看不到兒子演出，無法跟朋友們炫耀。被問是否會有親密床戲，江祖平毫不考慮回說：「大尺度的戲就交給有六塊肌的那位就好了(指黃少祺)。」

這次江祖平劇中遇到老搭檔黃少祺，她說兩人幾乎同時出道，黃少祺的前三部戲都是跟她合作，他的第一次吻戲還是跟她拍的，雖然曾被傳過緋聞，但兩人真的從來沒有來電過，只是像江宏恩與劉至翰那樣的「好兄弟」感覺，中間10多年沒聯絡，這次見面黃少祺還說她根本都沒變，仍像個「小屁孩」。

江祖平雖已42歲但仍保養得宜。（三立提供）

她說，日前與黃少祺演出15年前和20多年前情景的劇情，她原先還以為會找其他演員飾演20多歲的模樣，結果一接到通知是要自己演後，她拍攝前一週立刻狂運動減肥，「42歲要演20多歲當然會過不去！」。

她之前曾因一場呼巴掌的戲造成輕微腦震盪、內耳失衡，一輩子無法運動後遺症，她坦言對於被呼巴掌和呼人巴掌戲她都有陰影，上部戲去遊樂園她也無法坐咖啡杯，出外景要跑步，她每跑一個鏡頭就吐一次，原本是完全不准運動，後來醫生說只要她能撐得住、能習慣，然後暈的當下不要跌倒受傷，那麼就去運動，因此她在接受頭暈嘔吐感等狀況下，已經開始恢復運動。

(中時 )