營隊活動豐富多元，帶領學生體驗如何透過數學連結世界。（澳底國小提供／許哲瑗新北傳真）

數感實驗營讓學生體驗生活中的數學，提升對於數學的興趣、信心，了解數學的實用性。（澳底國小提供／許哲瑗新北傳真）

營隊融合數學與美勞的作品，透過手做感受數學之美。（澳底國小提供／許哲瑗新北傳真）

營隊盼協助偏鄉孩子為國中以後的科技學程，打下良好基礎。（澳底國小提供／許哲瑗新北傳真）

善科教育基金會20日起在新北市雙溪高中，舉辦一連3天的偏鄉「數感小學實驗營」，由澳底國小為首，集結澳底、貢寮、福隆、和美、福連、瑞芳、雙溪國小共7校升六年級學生共襄盛舉，體驗如何透過數學連結世界；基金會執行長張善政表示，期望偏鄉第一線教師深刻體會如何因材、因地施教，讓每堂數學課都成為學生美好回憶。

新北市東北角地區為北部早期開發重地，草嶺古道、鐵路建設都超過百年歷史，曾是北台灣重要農漁礦產區，隨著經濟型態轉變，傳統產業沒落，人口大量外移；目前包括瑞芳、平溪、雙溪、貢寮共4個行政區，國小僅23校、1831名學生，其中18校全校人數不達100人、還有15所不到50人。

善科教育基金會表示，數學、科學、科技關係密切，數感實驗營一方面讓孩子體驗生活中的數學，提升對於數學的興趣、信心，了解數學的實用性，同時也希望在活動過程中，讓學生發現數學與各領域結合的多樣性，為培養學生的科技素養適時紮根。

張善政20日到場主持開幕典禮並指出，營隊邀請數感實驗室2位創辦人廖珮妤、賴以威，帶領學生體驗如何透過數學連結世界，同時號召參加營隊學生的導師，以及學校領域召集人約20位教師共同參與，期望偏鄉第一線教師深刻體會如何因材、因地施教，讓每一堂數學課都成為學生美好回憶。

善科教育基金會指出，教育部108課綱新增科技領域，透過實作活動，統整科學、工程、藝術、數學等學科知識，培養學生邏輯運算思維、問題解決、創新設計等能力。

善科教育基金會表示，活動呼籲這樣的教育理念，規畫各項特色課程，像是透過開放式的問題討論，強調思考歷程，減少繁瑣計算；連結數學知識與生活情境，發掘生活中數學的實用性；融合數學與美勞的作品，透過手做感受數學之美；主題式的課程學習，將生活數學揉合藝術、人文、科技，讓學生感受跨領域的知識體驗，協助偏鄉孩子為國中以後的科技學程，打下良好基礎。

(中時 )