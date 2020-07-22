空軍臉書表示，原訂於109年8月15日(星期六)，花蓮基地舉辦之「全民國防營區開放」活動，因全球疫情仍屬嚴峻，沒有完全趨緩，且國內疫情風險亦尚未完全解除；由於營區開放動輒數萬人蜂擁而至，為避免群聚風險，肇致防疫破口，引發民眾疑慮與恐慌，在多方評估及專業考量下，本場次活動正式宣告取消，籲請國人諒解。

(中時 )