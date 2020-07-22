疫情仍屬嚴峻 空軍8月花蓮基地營區開放取消 18:152020/07/22 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 空軍臉書昭片。摘自空軍臉書 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空軍臉書表示，原訂於109年8月15日(星期六)，花蓮基地舉辦之「全民國防營區開放」活動，因全球疫情仍屬嚴峻，沒有完全趨緩，且國內疫情風險亦尚未完全解除；由於營區開放動輒數萬人蜂擁而至，為避免群聚風險，肇致防疫破口，引發民眾疑慮與恐慌，在多方評估及專業考量下，本場次活動正式宣告取消，籲請國人諒解。 (中時 ) #營區 #開放 #風險 #疫情 #活動 也許您會感興趣 軍事熱門新聞 美國自由航行報告 張競：「表面放哨 私下插刀」 - 軍事 打群架！美隱形驅逐艦合體可發射120反艦飛彈成艦隊殺手 - 軍事 敘利亞軍方捕獲美軍「黑黃蜂」間諜無人機 - 軍事 土耳其F-35戰機正式掰掰！將改裝成美國版本 - 軍事 全要了！印尼驚人決定 要買奧地利空軍15架颱風戰機 - 軍事 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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