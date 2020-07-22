藍鯨遊戲在網路上瘋傳，讓家長相當擔心，台北市議員陳炳甫和徐巧芯也提出書面質詢，要求教育局向家長宣導，注意孩童網路安全；北市教育局表示，已在7月16日發文給各學校，目前未接獲有類似案例，提醒各校暑假應加強自傷防治宣導，避免憾事發生。

「藍鯨遊戲」是來自俄羅斯的一種暗網活動，群組成員會要求青少年提供裸照或各種自殘任務，日前花蓮縣有家長通報，孩子加入不明LINE群組，並以標題「死亡是什麼感覺」吸引孩童加入，家長事後發現是藍鯨遊戲群組，像當地議員陳請，才得知已在花蓮校園流竄。

陳炳甫表示，「藍鯨遊戲」雖未有憾事發生，但確實在LINE群組流竄，尤其暑假期間，家人不在身旁陪伴，孩子用手機時間大幅上升，容易在網路上尋求溫暖與認同，要求教育局主動向補習班家長與學生宣導；徐巧芯也指出，「藍鯨遊戲」已在花蓮校園流竄，網路世界發達，令家長憂心忡忡。

北市教育局表示，已在16日發函給各級學校，也有懶人包加強宣導自我傷害防治教育，並請導師加強聯繫，避免孩童加入自殺群組。

(中時 )