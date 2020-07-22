立法院三讀通過《國民法官法》；台灣維新召集人蘇煥智認為，民進黨看來是根本看不起社會支持改革力量。

他強調，這也是歷史的里程碑。尤其當中共在港區國安法明文規定要「沒收香港陪審制」而改依中國大陸的參審制審判時，民進黨竟然選擇支持參審制，而無視於支持「香港陪審制」此時此刻的重要性。

蘇煥智指出，民進黨背棄黨綱，違背承諾，竟然還講得冠冕堂皇，而且一點不好意思都沒有，可以說臉皮已經進入犀牛皮級的程度。而且講得那麼有信心，「看來是根本看不起社會支持改革力量，因為他們認為改革的力量太弱了，根本可以不用鳥他們」。

他認為，其實這次支持陪審制過去大部分都是支持綠的，經過這次民進黨粗暴的作法，應該也真的造成不少人「切心」了。

蘇煥智認為，其實美國黨大部分是崇美派，一般情形是祇要是美國的都好，但為什麼這次民進黨為什麼寧可背棄黨綱，不走崇美派，而公然反對陪審制呢？其實關鍵是二點，第一是小英總統想要繼續透過考績手段來掌控司法；第二是貪腐文化可能已經徹底擴散到民進黨骨髓裡，需要司法黃牛產業鍊來買保險，所以背棄黨綱全力挺參審制應該是經過民進黨高層理智的選擇。

他說，而且民進黨也預期在習大大中國夢強勢崛起，打壓台灣下，有習大大可以當提款機，應該民進黨還可以一黨獨大一段時間。可以好好享受一下一黨獨大掌控司法的紅利。不過透過此一事件，已有更多人《切心》，而且基層經濟情勢愈來愈困難，而一旦貪腐之癌發作，民心一失恐也難以再回頭。

(中時 )