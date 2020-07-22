今年指考各科五標分數國文、數乙及化學變動大，選填志願困難度大幅提高，與其面對志願發愁，不如邀同學一起前往2020大學校院博覽會。展覽訂於7月25(六)~26日(日)上午10點到下午6點在台北中國時報大樓舉行，(台北市萬華區艋舺大道303號，捷運龍山寺站1號出口約5-7分鐘)，免費參觀。

本屆大學博覽會計有交通大學、中正大學、亞洲大學、中國醫藥大學、國立臺南大學、國立體育大學、義守大學、南華大學、佛光大學、玄奘大學、台北海洋科技大學、新加坡管理學院(SIM) 、諾丁漢大學、香港城市大學、德國FHM密特丹科技大學、瑞士飯店管理＆歐洲精品學院、英國University of Leeds、艾爾斯留遊學、達仁留遊學、力可留遊學、偉文補習班、樂學網、大考通訊社等單位，高二及高三學子可撥空參觀。入場參觀需佩戴口罩及量額溫，詳細展覽資訊請上活動網站http://www.testnews.com.tw/查詢。

考生拿到成績單之後，必須找出與自己分數最接近又同時又符合興趣的100個校系後進行網路登記志願，怎麼填對未來最有利？2020大學博覽會現場特別規劃了線上分享會、10個場次的名師落點分析講座，協助學子瞭解符合能力範圍的校系組合，降低人為失誤，提高選填志願準確度。

此外，展覽期間25及26日前100名入場的學子將贈送限量「直攻名校指南~雙聯學制」一本或「109指考分發校系PR序位」 (彙整近五年變動趨勢)一本（二擇一，送完為止）獨家告訴您選擇留在臺灣讀大學，一樣有機會與國際名校接軌。

今年因疫情之故，許多優秀學子無法如期報考海外及香港名校，香港城市大學特別在2020大學博覽會期間，規劃一場線上分享會，替計劃赴港大求學的考生及家長進行線上的說明與諮詢，時間為7月25日(六)下午2時至3時，歡迎老師、家長及優秀高中學生，搶先規劃人生。

(中時 )