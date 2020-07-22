邊境未解封、「偽出國旅遊」正動，為搶攻暑假旅宿商機，台北萬豪酒店在館內打造海島度假去處「樂遊島」，以195坪室內空間打造「溜滑梯球池區」、「奔馳小賽車」、「小小網美公主區」與「活力球類小國手運動區」等4個主題園，並推出「樂遊島」住房專案，藉此吸引親子家庭客層訂房，感受偽出國度假氛圍。

台北萬豪酒店「樂遊島」住房專案即日起開放預訂，即日起至2020年9月6日入住，每晚房價4,888元起(含稅及服務費)，包含入住期間早餐及每房兩個「樂遊島」入場手環，入住期間可無限次使用「樂遊島」設施。此專案不得與其他優惠併用，每日限量推出。可累積Marriott Bonvoy萬豪旅享家積分，不適用Marriott Bonvoy萬豪旅享家免費套房升等機制。

台北萬豪酒店「樂遊島」內的「溜滑梯球池區」讓小朋友享受恣意溜入繽紛球池的暢快感，「奔馳小賽車」則鋪上長長賽道，讓小遙控車盡情馳騁，滿足在家中沒有的奔馳樂趣。「小小網美公主區」提供各色各樣的夢幻公主小洋裝，以及森林動物主題背板佈置，讓小女孩們從小見習當小小網美，也讓愛子女心切的爸媽過足拍照癮。「活力球類運動區」則是親子共樂最好的放電空間，各式球類包括籃球、桌球、足球、保齡球等，讓大小朋友在舒適的冷氣房中盡情運動。

另外還有「夢幻室內露營樂」，把大自然露營場域搬進室內，鋪上整片綠油油草皮，搭配迷你帳篷、獅子及老虎等各式野生動物玩偶，讓大小朋友不流汗、不曬太陽，也能比擬戶外紮營的氛圍。

(工商 )