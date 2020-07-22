桃園市將增加二家醫學中心規模的醫院，國立清華大學桃園附設醫院設立案、桃園亞東紀念醫院設立案，20日通過桃園市醫事審議委員會審議，未來桃園市病床資源將提升至9,454床急性一般病床，每萬人口病床數41.87床，成為衛生福利部定義的醫療充足區。

去年4月清華大學與桃園市政府簽署醫療教育園區意向書，規畫於航空城計畫區建置醫療暨教育研發園區，院內設有急性一般病床499床、特殊病床231床、創新育成中心、教學及研發中心，未來將提供國際化的醫療服務。

由於位於國際機場附近，除了提供國際化醫療服務，未來也將設立國家傳染病檢疫防疫中心，建置負壓隔病病房、P3等級國家實驗室及疾病疫苗研發中心，並提供老人醫學及長期照護等服務，預計於2026年完工。

桃園亞東紀念醫院建置於內壢車站附近，目前該地區正由遠東紡織集團進行整體開發，未來將設立急性一般病床482床、特殊病床194床，並發展智慧醫療，提升整體醫療品質；醫療服務規劃以微創手術、AI人工智慧、細胞治療及遠距醫療為主，工程預計於2027年完工。

此外，國軍桃園總醫院放射腫瘤治療中心21日也舉辦落成典禮，未來新建大樓完工後將新增急性一般病床143床及特殊病床75床，並以服務腫瘤與重症病患為主。

桃園市衛生局長王文彥表示，依衛生福利部規定，每萬人口急性一般病床數上限為50床，截至愉年5月底，桃園市急性一般病床共計7,741床，平均每萬人口34床；桃園次區域每萬人口病床數為43床，中壢次區域僅23床，顯示二醫療次區域的醫療資源不足，醫院的建置確實有其必要。

(工商 )