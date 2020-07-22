雲林縣北港鎮「礫間接觸曝氣氧化廠」，封廠整修打造多功能親子場域。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮「礫間接觸曝氣氧化廠」利用生態工法，每天可淨化1萬噸住家汙水與雨水，並取得環境教育認證，但因設廠已近10年設備老舊，22日封場進行結構改善工程，未來廠區將配合環境教育規畫為親子公園，打造1處多功能的親子場域。

北港「礫間接觸曝氣氧化廠」去年取得環境教育廠址認證，成為雲林縣首座礫間設施環境教育廠，地下室有觀察廊，讓民眾透過汙水玻璃櫥窗、礫間模型、微生物觀察設備，了解汙水如何藉由曝氣加以淨化。

不過北港礫間廠已近10年未更新，設備老舊、曝氣管線阻塞，效能大不如從前，經雲林縣政府與中央共同籌措5000餘萬元經費，22日封場展開為期420的結構改善工程。

雲林縣水利處下水道科林美君表示，改善工程除了更新曝氣相關硬體設施，也規畫增建戶外環境教育區，以及溜冰場、兒童遊樂區等休憩體健設施，讓廠內的小公園更加多功，吸引民眾前來親子同樂。

北港礫間廠人員指出，礫間廠可視為簡易型的生態汙水處理廠，主要截取北港鎮都市計畫區內的汙水與雨水，採用天然的礫間接觸曝氣氧化工法，讓微生物淨化有機汙染物。

民眾說北港礫間廠位於文仁路媽祖大橋西側，由於地點較偏僻，知道的人並不多，卻是附近居民散步休閒的好地方，期待改善工程完成後，成為北港最具特色的後花園。

(中時 )