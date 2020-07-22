台南市安平水資源回收中心昨天發生硫化氫中毒事故，職安署與台南市職安健康處檢查員前往現場實施檢查，初步調查發現作業人員進入人孔作業，未實施通風換氣與有害氣體濃度測定，致2名包商勞工吸入高濃度硫化氫而中毒死亡。

職安署署長鄒子廉表示，災害現場除已予以停工處分外，並將依職業安全衛生法規定，追究雇主及原事業單位罰責，如相關行為人過失情節重大，將一併移送司法機關偵辦，此外，並要求各勞動檢查機構針對類此局限空間作業提升檢查強度，遏阻類似災害重複發生。

職安署強調，從事局限空間作業前，一定要實施通風換氣，徹底排除危害氣體與維持內部新鮮空氧，並且要以儀器監測內部氣體濃度，確認對人體無害後，才可進入作業，也呼籲事業單位雇主，局限空間作業通常為非經常性作業，務必要定期強化相關人員的危害意識，同時要落實進出場所的管制與承攬商的管理，才能有效落實危害預防措施。

此外，各勞動檢查機構已啟動局限空間加強監督檢查計畫，對於未依規定辦理的事業單位，除當場勒令停工外，並依職業安全衛生法處最高30萬元罰鍰，以杜絕此類災害發生。

(中時 )