嘉義市城隍廟董事長賴永川（左）、嘉義特殊教育學校校長許碧雲（右）了解電動升降床使用情形。（廖素慧攝）

嘉義市城隍廟捐贈電子白板，三個小朋友同時開心塗鴨。（廖素慧攝）

國立嘉義特殊教育學校的學生需求個別化輔具，教師照顧孩子能事半功倍，嘉義市城隍廟22日捐贈電動床、觸控式電子白板，讓孩子能在教室換尿布、多名小朋友同時開心塗鴨，校長許碧雲說，感謝城隍廟送愛心。

嘉義市城隍廟董事長賴永川、慈善會會長蘇文聰代表捐贈1座電動升降床、9個電子白板共68萬2000元給嘉義特殊教育學校，校長許碧雲代表受贈，並致贈感謝狀。

許碧雲說，今年2月向城隍廟申請希望捐贈3月間廟方就同意，送愛心很迅速，為了不影響學生上課，學校放暑假後才施工。

許碧雲說，學校有幼兒部、國小部、國中部及高職部共24班、245名身心障礙程度不同的學生，坐輪椅的學生生活、行動完全需要靠人力照顧，要換尿布時就到國中部使用生活照顧室的電動床，城隍廟捐贈這部電動升降床放在高職部教室，方便孩子午休平躺、換尿布，也減輕照顧人員的負擔。

許碧雲說，3年前前瞻計畫補助學校15班配置電子白板教學設備，國中及國小部9個班級仍是傳統教學白板，這次城隍廟慈善會捐贈65吋雙層開闔式觸控螢幕白板，讓班班有電子白板，師生上課更便利。

高職部導師蕭奕祺說，電動升降床照顧2名坐輪椅學生換尿布使用，另外1名身體病弱的輪椅生有呼吸中止現象，讓他睡電動床午休，以便老師能隨時留意。

(中時 )