七里香被連根拔起。（林管處提供／王志偉連傳真）

嫌犯扛運七里香的畫面。（林管處提供／王志偉花蓮傳真）

山老鼠在林區流竄，花蓮林管處森林護管員發現疑似蹤跡，按兵不動，在山林角落暗藏微型攝影機蒐證，嫌犯等人再度竊取搬運珍貴七里香時，過程都被拍錄，還一度否認，看了錄影畫面，俯首認罪。

林管處說，七里香因樹形奇特又帶香氣，適合做園藝景觀造景，被連根挖取，恐造成林地鬆動裸露，若遇大雨山區林地就易坍方，已請保七總隊第九大隊深入調查，背後是否有林務竊取集團。

花蓮林管處森林護管員，端午連假前在鯉魚山山區發現疑似竊取國有林木情事，為免打草驚蛇，架設微型攝影機蒐證，並在連假期間拍到嫌犯等人進入國有林地內竊取珍貴木七里香。

林管處以科技器材，將嫌犯的臉形、身材、服裝全都拍得一清二楚，稍早嫌犯等人再度出現，員警據報前往攔查，雖未直接在嫌犯車上發現贓物，但出示攝影畫面時，嫌犯才認罪坦誠。

嫌犯供稱，國有林內有大株七里香分布，價格不菲，陸續得手6株七里香、市價近8萬元，否認背後有集團，均種植於自家庭院中，等待時機出售獲利。

(中時 )