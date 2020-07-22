放暑假期間，許多有機車駕照的高中、大學生，相約騎車出遊，台中市警察局交通警察大隊事故組分隊長吳念蓉說，騎機車「速度管理」的觀念很重要，速度愈快，所產生的動能愈大，傷害愈大，提醒用路人，行車速度下降將使致死率大幅將低。

台中市警察局交通警察大隊指出，在相同的反應時間下，當速度越快，所需的反應距離越長，發生事故的機率相對較高；另速度越快、動能越大，撞擊時所造成的傷害越大，由經濟合作暨發展組織（OECD）報告指出，行車速限由40公里降至30公里時，致死率將由35％大幅下降至10％。

交通警察大隊大隊長林沐弘指出，暑假來臨，青少年無照駕駛及涉入危險駕車機會相對增加，呼籲家長多關心家中學齡子女生活作息，安排參加有益身心活動，子女遵守上述提到的速度管理、交通安全教育4項守則觀念，切勿無照駕駛，確保青少年暑假期間交通安全。

台中市警察局交通警察大隊提醒，交通安全教育4項守則等觀念，1、我看得見您，您看得見我，交通最安全。2、謹守安全空間—不作沒有絕對安全把握之交通行為。3、利他用路觀—不作妨礙他人安全與方便之交通行為。4、防衛兼顧的安全用路行為—不作事故的製造者，也不成為無辜的事故受害者。

(中時 )