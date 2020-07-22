嘉義縣農會總幹事黃貞瑜希望這支行銷影片，能吸引更多遊客到嘉義縣消費優質農漁產。（嘉義縣農會提供／張毓翎嘉義傳真）

搶攻農遊券商機！陳明文、蔡易餘大搞創意行銷物產

「三倍券＋農遊券」商機無限，嘉義縣農會力拚行銷創意，仿效日本類似音遊企劃，邀請嘉義縣立委陳明文、蔡易餘不計形象、賣力推銷在地產品，影片上傳後，在許多臉書粉專瞬間暴紅，不少網友也直說，2位立委超逗趣的行銷功力，讓嘉義縣農漁產大受歡迎。

嘉義縣農會總幹事黃貞瑜指出，「三倍券＋農遊券」的加持之下，這幾天營業額成長倍數創下新高，據觀察，將近6成消費者都是20至30歲的年輕人，他們因為農遊券，進而了解、購買農會產品，已有許多消費者直接使用現金到門市回購。

黃貞瑜說，這次抓準這波買氣，特別請到立委陳明文、蔡易餘協助行銷，號稱立院大叔陳明文、靈活的胖子蔡易餘，紛紛使出渾身解數、大秀舞技，為這支行銷影片增添趣味，經過後製剪接，呈現嘉義縣農漁產的豐富感，從山區、平原到海區都有。

黃貞瑜補充，近日農會推出各項優惠方案，包括市價4000元優惠價只要3000元的大福袋，及市價2000元優惠價只要1500元的小福袋，另外，加上消費滿千就送1張飯店住宿券，業績和去年同期相比，每天營業額至少增加10倍以上。

(中時 )