清華大學桃園附設醫院已經通過桃園市衛生局醫審會，清華大學副校長呂平江表示，接下來衛生局會將醫院的設立計畫書送衛福部醫審會審查，最快可在今年11月通過，清華也會在今年底前同步把可行性評估與先期規畫書送到教育部。

呂平江說，清華附醫預計明年4月公開招商，8月議約及簽約，醫院可望在2026年下半年落成，在2026年底或2027年初開始營運。

此外，清華大學也積極申請成立學士後醫學系，將招收公費生。呂平江表示，清華已向教育部送出學士後醫學系的申請，希望在今年10月有好消息，明年開始招生，最快2025年有第1屆畢業生，與醫院落成接軌。

清華附醫為何落腳桃園？呂平江說明，依衛福部每萬人應有多少病床的配置，新竹的醫療資源已趨飽和，而清華附醫預定地周圍的沿海四鄉鎮：大園、蘆竹、觀音、新屋則是醫療較為缺乏的區域，希望清華附設醫院能夠照顧桃園民眾的健康。

(中時 )