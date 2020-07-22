日本開始考慮放寬移民限制 受惠對象包括台灣、南韓、大陸 18:152020/07/22 中時 鍾玉玨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本NHK今天報導，安倍晉三政府開始考慮放寬對台灣、南韓、大陸三國的移民限制。 (中時 ) #考慮 #放寬 #台灣 #南韓 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫後冷戰時代 企業迎戰之道 04:102020/07/19 財經焦點 口蹄疫拔針 豬肉外銷瞄準星日 04:102020/07/19 生活新聞 知己知彼 台灣設計走向國際 04:102020/07/19 藝文副刊 六都第一！投資台灣台中招商逾1800億 16:422020/07/19 財經 美眾院將提防止台灣遭入侵法 外交部感謝 22:332020/07/19 政治 全球組織調整 松下新增台灣事業部 04:102020/07/20 財經要聞 野村綜合研究所副總經理 陳志仁攜手日企 成台廠試金石 04:102020/07/20 財經要聞 社論／台灣最不安的未來四個月 04:102020/07/20 時論廣場 竹縣原鄉水密桃遭猴害農民氣的牙癢癢 17:042020/07/20 寶島 蔣經國是不是改革者 04:102020/07/22 時論廣場 國際熱門新聞 不跟英國全面封殺華為！又一歐盟大國表態了 - 國際 美陸衝突加劇！美限期陸72小時關閉駐休士頓領事館 - 國際 另有出處？研究：義大利最早病毒株並非源自陸 - 國際 街上、民宅5天找到400屍！南美神秘古國新冠大爆炸 - 國際 美日死破千人！川普終於認了：新冠疫情會更慘 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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