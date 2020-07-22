勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所今（22）日舉辦「勤業眾信線上稅務論壇－2020兩岸四地稅務大勢」系列活動。勤業眾信提醒，台商企業面臨兩岸稅務大勢，應留意「關務管理、稅企協商及台商退場」等事項，著重強化合規性以減少稽查，並因應經營環境變遷，彈性選擇與制訂退場方案，以有效降低關務和交易風險。

隨著近年中國大陸徵管環境的改變，中國大陸海關與稅局在企業信用評等、減稅降費及放管服改革等方面均有新政，可能對台商企業造成影響。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部執行副總經理陳文孝指出，中國大陸海關將企業區分為「高級認證企業、一般認證企業、一般信用企業及失信企業」等四類，對不同信用等級的企業，分別進行相應的管理措施。

首先，在誠信守法便利、失信違法懲戒的原則下，高信用企業可以享受許多便利措施，一般信用企業適用常規管理措施，而失信企業將受到海關嚴密監管；其次，在便利措施方面，高級認證企業進出口貨物查驗率與海關稽查頻次，均較其他企業為低；同時，在優先通關待遇方面，除了在中國大陸可以優先辦理進出口通關手續外，出了中國大陸，還可在AEO互認國家或地區間享受優先通關措施，尤其新冠肺炎等不可抗力因素影響，而導致中斷的國際貿易恢復後，高級認證企業可以在國際間優先通關的待遇，更是台商企業掌握外銷先機的利器。

陳文孝補充，企業要取得認證資格享受便利措施，得先符合認證標準，並通過海關對「內部控制、財務狀況、守法規範及貿易安全」等四個面向審核標準；企業進行認證準備工作時，或多或少會產生額外的整改成本，但從長遠的角度來看，企業建立制度取得認證後，在享受低查驗率與通關便利措施之外，更重要的是，透過制度管理強化自身的關務合規性，不僅可減少海關稽查頻率，還能有效降低關務風險。

(工商 )