對於關閉大陸駐休士頓總領館一事，美國國務院發言人Morgan Ortagus表示，此舉是為了保護美國智慧財產權以及美國公民私人信件。

CNBC報導，美國國務院證實已經下令大陸關閉駐休士頓總領館，Ortagus指出，這是為了保護美國智財權。她強調，外交官必須尊重接收國的法律和法規。

此前大陸駐休士頓總領館因為有焚燒文件情事遭到關注。

(工商 )