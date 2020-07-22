集結逾50個台灣在地品牌、逾千項台灣在地製造的美妝保養、香氛、食補養生、居家生活等特色商品的誠品生活文創平台「expo BEAUTY」，全台首發店選擇進駐誠品中部旗艦店-台中勤美綠園道商場，一口氣引進52個台灣特色品牌、逾千項商品！

「expo BEAUTY」引進以「有機植萃洗臉紙」擠進18國航空機上免稅品的台灣品牌「膜殿」、星馬爆紅的「deBalets小巴黎香水洗髮精」、年銷逾百萬瓶的「廣源良」絲瓜水、傳承70年的台灣天然皂「大春煉皂」等品牌。

催生「expo BEAUTY」的誠品生活文創平台expo資深經理詹佳玲表示，台灣女性想到美妝、保養品，大多先想到國際品牌，小資女則傾向日、韓品牌，殊不知台灣優質品牌其實早已默默揚名國際。

其中，獲德國紅點設計等國際大獎的「膜殿」品牌，創辦人、十藝生技總經理宋美蒔，原是醫院胚胎師，自製保養品讓寶貝女兒帶出國、意外大受歡迎！

「膜殿」品牌明星商品「不沾手口紅泥膜」，獲得亞洲美容大獎肯定，外銷全球逾20個國家，是台灣唯一登上全球18個國際航空公司如德航、英航、俄羅斯航空、新加坡航空、香港航空等機上免稅品銷售的美妝保養品牌；而「膜殿」全台灣第一家實體通路店、就選擇進駐「expo BEAUTY」。

「expo BEAUTY」不僅將台灣美力發揚國際，還引進台灣蘊育的在地老字號。例如彰化在地國民保養品牌「廣源良」，創業啟發來自妻子嫁妝裡兩瓶丈母娘的「絲瓜水」，於是採用台灣天然絲瓜、蘆薈為基底，製作最有台灣味的美容聖品，平均年銷量逾百萬瓶，堪稱台灣天然保濕始祖！

傳承三代逾一甲子的台北大稻埕老店「大春煉皂」，早年代工製作全台飯店皂品，孫子接手後秉持「與土地共存」的理念製作天然皂大受歡迎，市面上罕見的「髮餅」更是隱藏版熱銷單品，讓秀髮輕盈蓬鬆不乾澀。

台北廈門街老藥行「樂木集」同樣傳承老祖宗的漢方智慧，推出「沒有中藥味的漢方飲」有助於除溼氣、調月事、助好眠，簡易包裝讓忙碌上班族5分鐘即可飲用；隱藏在台北知名士東市場的歐式廚房「食穗」，搭配當令時節推薦專屬台灣的漢方茶飲，富含紅棗、枸杞、菊花、羅漢果等8種天然草本，希望讓大家用喝的就美麗！

8月中起，expo BEAUTY將不定期舉辦體驗課程，邀請民眾來店品茗、手作調香、植栽創作等放鬆身心靈的課程。即日起至8/31，誠品會員消費滿1,000元，即可獲得expo BEAUTY X Ms. Cat 貓小姐聯名「歐亞水獺刺繡化妝筆袋」1個；搭配三倍券活動，開幕期間單筆消費滿2,000元，憑紙本振興券支付即可獲得200元抵用券。

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