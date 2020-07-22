凱渥名模廖奕琁（Kelly）近日忙拍偶像劇《浪漫輸給你》，日前她赴大陸拍攝惠氏啟韻母嬰廣告《酷女孩的故事，從兩道杠開始》，22日得知獲得中國廣告金獅獎最佳女主角獎，來不及反應的她，連自己被提名都不知道，直呼是老天爺送的一份禮物。

回憶拍攝廣告時，一種腳本卻有十種反應，讓廖奕琁又累又過癮，「第一次遇到把廣告當實驗性藝術片拍的導演」，同個鏡頭拍攝多遍，廖奕琁擔心自己演得不好，導演認真和她討論角色情緒和心境，最後她放鬆去嘗試，連續拍24小時順利完成，她笑說「早上六點進去，早上六點出來，一樣的光景一樣的氛圍。」

廣告中一幕單手抱嬰兒，穿套裝踩高跟鞋走在辦公室走廊，廖奕琁透露，當時很擔心要抱3個月大嬰兒，特地看影片學如何抱，寶寶要哭時，要用電視台姊姊高分貝輕柔的聲音，來轉移注意力，還準備玩具和寶寶打好關係，雖然拍完後鐵手3天，但她開心說「學習到跟寶寶相處的方式，後來拍片遇到小孩就有些對小孩的必殺絕技。」

得獎廣告中，廖奕琁讚台詞說得好「女孩的酷是從兩道槓開始」，此外跟姐妹炫耀是「前凸後翹的媽媽」橋段也相當酷、有趣。她對所有孕媽咪信心喊話：「懷孕時的體型是屬於女孩獨一無二的時刻，真的值得炫耀。」而她從小因為跳舞關係，線條相較有肌肉，有段時間也否定自己，但她笑稱「自己搞不好真的是前禿後翹的孕身時，也只想穿寬鬆的衣服。」

在《浪漫就是你》中飾演充滿酷勁的「賀明莉」，和得獎廣告裡的酷媽媽是完全兩種相反的詮釋，廖奕琁時常完全進入角色，下戲後要快速脫離，笑稱最大功課「就是要多做核心運動，因為戲裡長嘶吼，避免發揮時燒聲，勤練發聲讓動作聲音達最佳狀況」，廖奕琁透露希望能挑戰喜劇、扮醜，希望脫離苦情負面的角色，擁抱開心快樂。

廖奕琁廣告中單手抱嬰兒。（凱渥提供）

廖奕琁憑廣告《酷女孩的故事，從兩道杠開始》，獲得中國廣告金獅獎最佳女主角獎。（凱渥提供）

廖奕琁希望未來挑戰喜劇、扮醜，希望脫離苦情負面的角色，擁抱開心快樂。（凱渥提供）

(中時 )