國民黨立院黨團今日晚間針對「華航、護照正名案」，發出聲明表示，更名係行政權範圍，行政部門本就可依職權處理相關更名作業，無須由立法院決議通過，顯見民進黨只是為政治利益之作秀手法，國民黨團拒絕進場背書，不參與表決。

國民黨團聲明指出，民進黨曾在2012年時大力推動在護照貼上taiwan is my country貼紙，強力質詢外交部護照貼紙是否合法並且推動修法。2016年開始民進黨完全執政，護照主管機關為外交部，外交部長是民進黨政府所任命，因此民進黨本可直接透過行政權進行護照更名案，但外交部卻無所作為。

國民黨團表示，民進黨團對於原本可於院會直接通過之護照更名案，卻於院會將本案交付朝野協商，藉故拖延護照更名之進度，並且於今日表決通過決議內容為將護照更名交付行政部門進行研議，將護照更名案在立法權與行政權之間互踢皮球，欺騙國民感情。

國民黨團指出，華航屢因政治因素被提起更名，2007年陳水扁執政時期推動更名引發外界質疑而作罷，華航更名因涉及公司商標、航權談判、航約修訂、時間帶重新分配、變更國際航空運輸協會（IATA）代碼、機身塗裝等，不僅需付出龐大成本，還可能會影響航權。

國民黨團認為，華航今年受「嚴重特殊傳染性肺炎」(COVID-19)疫情影響，營運猶如雪崩式下滑，衝擊遠超過當年SARS，甚至還需要政府緊急紓困，此時貿然推動更名恐嚴重影響華航未來營運發展。

國民黨團表示，護照、華航更名只是民進黨一再上演的假議題，現在民進黨全面執政應全面負責，更名所需付出的代價應由民進黨自行承擔，若造成國家損失，本黨團將追究相關責任。

(中時 )