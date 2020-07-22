路透報導，據一名了解內情的人士透露，中國大陸政府考慮關閉美國在湖北武漢的領事館，作為對美國下令關閉大陸休士頓總領事館的報復手段。

昨日傳出美方要求在72小時內關閉大陸駐休士頓總領事館，休士頓領事館緊急銷毀機密文件。現場冒煙還被當地居民誤報為火警，大量消防人員趕赴領事館才知是烏龍一場。

美方要求大陸駐休士頓總領館在72小時內關閉，被陸媒形容為外交上的「瘋狂的行動」。大陸外交部發言人汪文斌指出，美方突然要求中方關閉駐休士頓總領館，這是美方單方面對中方發起的政治挑釁，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反中美領事條約有關規定，蓄意破壞中美關係，十分蠻橫無理。他表示，中方對此予以強烈譴責，敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，否則將作出正當和必要反應。

美國目前在中國大陸的北京、上海、瀋陽、武漢、成都、廣州以及香港都設有總領事館，估計大陸會下令要其中一個關閉。

大陸外交部與美國駐北京大使館尚未對媒體就此事的詢問置評。

美國駐武漢總領事館，始建於1861年，美國與中華人民共和國建交以後於2008年重新開館。現任總領事傅傑明(Jamie Fouss)，自2017年8月任職至今。

(中時新聞網)