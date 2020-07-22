美國國務院剛剛發表聲明，解釋下令大陸駐休士頓領事館限期關閉的原因指出，是為「保護美國智慧財產權，以及美國人民的私人情資。」

國務院表示，國際協定要求外交官尊重駐在國的法律與法規，且不可干涉他國內政。

這並非美國頭一次要外國使館關門。2017年9月，川普政府為報復俄羅斯大幅縮減美方在莫斯科的外交官人數，下令俄國關閉位於舊金山的領事館，以及設於紐約和華盛頓的兩處外交附屬機構。當時國務院表示，此舉「本著俄方挑起的對等精神」，並非為了讓美俄緊張關係進一步升級。

(中時 )