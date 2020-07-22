美解釋關閉陸領事館原因：保護智慧財產權 18:272020/07/22 中時 蔡鵑如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸駐美國休士頓的領事館，21日晚間發生火警。(路透) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國國務院剛剛發表聲明，解釋下令大陸駐休士頓領事館限期關閉的原因指出，是為「保護美國智慧財產權，以及美國人民的私人情資。」 國務院表示，國際協定要求外交官尊重駐在國的法律與法規，且不可干涉他國內政。 這並非美國頭一次要外國使館關門。2017年9月，川普政府為報復俄羅斯大幅縮減美方在莫斯科的外交官人數，下令俄國關閉位於舊金山的領事館，以及設於紐約和華盛頓的兩處外交附屬機構。當時國務院表示，此舉「本著俄方挑起的對等精神」，並非為了讓美俄緊張關係進一步升級。 (中時 ) #領事館 #休士頓 #智慧財產權 #川普 #陸美衝突 也許您會感興趣 推薦閱讀 低價上「博恩夜夜秀」 柯文哲解釋稱靠太太關係 14:562020/07/19 政治 降低武漢肺炎衝擊節省開銷，Mercedes-Benz 砍掉北美 C-Class 與墨西哥 A-Class Sedan 生產線 14:002020/07/20 汽車情報-汽車新聞 《國際社會》11月前恐逾22萬人死於新冠 川普：反對美國再度關閉 11:592020/07/22 財經 美陸衝突加劇！美限期陸72小時關閉駐休士頓領事館 15:312020/07/22 國際 美下令關閉陸領事館 陸外交部：美方喪心病狂 16:262020/07/22 兩岸 陸美關係急速惡化！人民幣跌破7 港股尾盤急殺500點 16:132020/07/22 財經 美限時關閉 陸領事館緊急焚燒文件遭誤報火警 16:202020/07/22 兩岸 美令陸關閉駐休士頓總領館 陸外交部籲促美立即撤銷錯誤決定 16:522020/07/22 兩岸 《港股》美要求陸關閉休士頓領事館 恆指重挫2.25％ 16:482020/07/22 財經 路透：大陸考慮關閉美駐武漢總領事館做為報復 18:202020/07/22 兩岸 國際熱門新聞 不跟英國全面封殺華為！又一歐盟大國表態了 - 國際 美陸衝突加劇！美限期陸72小時關閉駐休士頓領事館 - 國際 另有出處？研究：義大利最早病毒株並非源自陸 - 國際 美解釋關閉陸領事館原因：保護智慧財產權 - 國際 美日死破千人！川普終於認了：新冠疫情會更慘 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。