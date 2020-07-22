苗栗縣政府推動小型鄰里公園，首座將建置在頭屋鄉獅潭社區活動中心旁，以油礦文化主題，打造共融式遊戲場。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣貓裏喵親子公園與獅山親子公園開放至今，廣受大人小孩喜愛，苗栗縣政府擬規畫於各鄉鎮建置小型鄰里公園，打造共融式親子休憩場所，今年獲營建署補助，將投入500萬元經費在頭屋鄉獅潭社區建置「錦水油礦頭屋創生公園」。

縣府爭取經費打造3座大型親子公園，繼苗栗市貓裏喵親子公園及竹南獅山親子公園，第3座選定落腳苑裡，同樣以共融遊戲器材，將為大小朋友設計有趣又新奇的遊戲空間，並將改善各鄉鎮市老舊公園的罐頭遊具，均衡各鄉鎮市民享受遊憩權利。

縣府打造小型鄰里公園，首座坐落於頭屋獅潭社區活動中心附近，鄉公所爭取用地，並獲湯姓地主同意提供使用，縣府爭取營建署補助，將以總經費500萬元打造「錦水油礦頭屋創生公園」，以油礦文化為主題，規畫鑽井地景遊憩設施、林間步道、陽光運動草坪、體健運動區等，24日上午10點將在頭屋鄉獅潭社區活動中心，辦理地方說明會。

縣府水利處長楊明鐃說明，預計第2座設於頭份市忠孝公園，未來計畫在各鄉鎮投入500萬到600萬元經費，打造男女老幼、身心障礙族群的共融性遊戲場域，讓各地民眾就近享有休憩空間。

(中時 )