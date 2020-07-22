除了振興三倍卷，各部會也紛紛提出抽獎優惠券，昨（21日）藝FUN券率先抽籤結果出爐，身分證尾數1、2、6者槓龜，還有大批民眾瘋狂質疑政府為何不直接發放現金。對此，前立法委員郭正亮受訪時表示，這其實是政府在背後盤算，以心理學的角度來看，只有辦抽獎才能吸引民眾好奇心而引導大家注意內容。

振興券加碼打心理戰術 郭正亮揭政府背後盤算

究竟三倍券是否能刺激消費，郭正亮表示：「這項功能如果可以大到消費刺激的話，那就是太高估了！」他認為消費期過長，如果限定在兩個月或許就可以激出一些作用，但政府又怕民眾來不及消費因而將消費期延長，郭正亮坦言，要是政府規定使用期限，這個消費刺激性就會出來，但政府就是怕，他表示「政府怕有後遺症，針對這個點坦白上就是動輒得咎。」

近期離島遊客瞬間大爆滿，交通部部長林佳龍在記者會上再度失言，他呼籲家庭旅遊要安排在非假日時出門，還說要大家暑假後再出門，又引發眾多民眾議論與不滿。回顧林佳龍的失言風波，從之前端午連假時說出「聰明的用路人會懂得趨吉避凶」，之後又在公眾場合上表示，「觀光旅遊業要轉型，人助也要自助，市場剛好可經這次疫情重新洗牌，讓沒有競爭力的業者逐步退場」，如今卻又說「安排在非假日或者是在暑假之後，應該機會比較大，我也是特別推薦可前往在外島，以及宜花東」，此番言論一出，造成後續風波不間斷。

對此，郭正亮表示，林佳龍就是沒有話才講這種話，建議他應「多做少說！」他提到，很多旅遊景點都是矯枉過正，剛開始都沒什麼遊客，但給予優惠後就瞬間大爆滿，郭正亮認為，景點爆滿是事實，現在說什麼也沒用處，不如盡快做調整，調配機動性要快一點，不要等到爆滿，才要開始做調整，應當每週都要實施。

(中時 )