總統22日公布《農田水利法》，農委會指出，已著研訂《農田水利法》之各項子法規，子法規一旦完成法制作業程序，即將成立「農田水利署」，將可落實服務更多農民，執行農田水利公權力，發揮農業水資源最大利用效益等目標。

農委會說明指出，《農田水利法》規定農委會應依河川水系、地理環境及經濟利益等因素畫設並公告農田水利事業區域，而規範農田水利事業區域畫設的子法規草案農委會已擬訂完成。

農委會指出，《農田水利法》施行後，依全國農業灌溉水資源整體性規畫，可依法畫設農田水利事業區域。除原農田水利會灌區將公告為事業區域外，鄰近原農田水利會灌區水源充足且農民有願意遵守灌溉用水秩序，配合農田水利設施興建，也可逐步公告納入事業區域。

對於天然灌溉水源不佳的適作農地，農委會指出，將配合農業政策，適地適作原則，以興設農田灌溉取水、輸水、蓄水設施及補助農民設置管路灌溉系統等方式協助農民灌溉，以落實將灌溉服務由目前水利會灌區內31萬公頃適宜生產糧食作物農地，逐步推廣至全國68萬公頃農地，讓更多農民享受到政府提供的灌溉利益。

農委會表示，《農田水利法》施行後，藉由公告灌溉水質基準，對於污染灌溉水質案件即可進行裁罰，同時，對於盜水、破壞農田水利設施等行為，也都定有罰則，將可有效提升灌溉水質、灌溉秩序管理，降低灌溉用水及農地污染風險，維護農產品安全。

(工商 )