今年年初，一間位於美國堪薩斯州的房地產公司，針對幾塊土地進行拍賣，其中一筆買賣引起注意，因為該土地在100多年前，發生過恐怖連環殺人案，兇手被認定為美國最早的連環殺手家族之一，1870年這間「本德旅店（Bender Inn）」，進去住宿的旅客們，都沒有好下場。

本德旅店位於美國堪薩斯州的拉貝特郡（Labette County），由來自德國的本德（Bender）家族經營，本德一家四口提供旅客食物、休息的地方，但這些旅客進去後就沒再出來過。1872年一名男子喬治（George Longcor），帶著女兒搬到艾奧瓦州，卻在中途失蹤，1873年喬治的鄰居醫生威廉（William York）沿著搬家路線，試圖尋找喬治，想不到他也失蹤了！威廉失蹤後，兩名弟弟非常擔心，因此展開調查。

威廉兩名弟弟大有來頭，一名是軍隊上校、另一名則是堪薩斯州議員，調查過程中，曾詢問到本德旅店的老闆，他向弟弟們表示的確有看過威廉，但有可能遇到印地安人，幾天後當地傳出一名婦女在本德旅店遭到攻擊，成功逃跑的婦人，回到鎮上找人協助，但這一家人早就人去樓空。

本德一家人間蒸發，僅留下小女兒凱特照片（圖片取自/instagram）

警方開始搜索本德旅店，找到大約兩公尺深的地窖，裡面有大量血跡，還留有兇器，也在旅店附近果園挖出11具被分屍的遺體，其中包含醫生威廉。警方推測這一家人行兇方式，他們鎖定目標後，將旅客安排坐在背對窗簾的位置，接著趁旅客不注意時，用鐵鎚敲頭，這時被害人僅昏迷，本德一家人搜刮財物後，用刀劃破他們的喉嚨，最後分屍埋在果園。

警方在附近果園挖出屍體(圖片取自/hauntedramblings IG)

連環謀殺案迅速傳開，這一家人被稱為「血腥本德家族（Bloody Benders）」，1871年5月至1872年12月之間，殺害至少超過12人，且本德一家至今下落不明，當時曾有媒體報導，一名疑似本德家族的朋友布羅克曼（Brockman），遭吊在旅店的梁柱上，直到快昏迷時，被居民放下來審問，然後再次吊上去，就這樣循環大約3次後，布羅克曼被釋放回家，之後在布羅克曼家中發現一本德文筆記，裡面寫著「約翰本德（Johannah Bender），1848年7月30日出生，約翰吉布哈特（John Gebhardt）於7月1日來到美國」、「大屠殺日，8月8日，惡魔的事蹟」，詭異內容令人摸不著頭緒。

本德旅店現址立一塊牌子，講述歷史(圖片取自/adventuresfromthegreatplains IG)

現今本德旅店已經被拆除，該片土地上豎立一塊牌子，述說了「血腥本德家族」的歷史，上面寫道「儘管故事很多，但殺人的本德一家人最終命運尚不確定，有人說他們逃脫了、有人說他們被報復行刑處死了，沒人知道他們的結局，至今仍然是西方未解謎團之一」。

(中時新聞網)