苗栗縣政府辦理兩年一次「苗栗縣街頭藝人認證」，經審議通過獲得街頭藝人證，才得以申請至公共空間表演，今年縣府將街頭藝人審議制改為登記制，維護縣內藝文創作自由。

縣府2012年頒布「苗栗縣街頭藝人從事藝文活動認證管理辦法」並開始辦理苗栗縣街頭藝人認證，通過審議才能獲得街頭藝人證，迄今共有823組街頭藝人通過認證，並開放全縣共34處公共空間，提供苗栗在地及全國各地從事街頭演出的藝人，帶來精湛技藝與精彩表演。

文化觀光局表示，街頭藝人證有效期限為2年，街頭藝人可至開放公共空間申請從事街頭藝文演出。鑑於現行街頭藝人經審議才能從業的規則，有限制人民選擇職業自由的疑慮，且街頭藝人的表演品質仰賴個別閱聽者的主觀好惡評價，不容政府以公權力設立標準，文觀局為保障及尊重街頭藝人的藝文創作，將街頭藝人認證方式，從目前的審議制修正為登記制。

縣府文觀局展演藝術科長巫宇軒表示，未來街頭藝人填具相關資料申請，即發放街頭藝人證，並以2年換證1次，預估9月開放申請，確切時間與辦法以網站公告為準，期許為苗栗注入更多元豐富的街頭藝術。

(中時 )