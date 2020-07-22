1名爆怨公社的社員在板上哭笑不得的分享，自己日前進入一家公司時，竟以為自己是不是誤闖靈骨塔了！深怕冒犯祖就先趕緊跑了出去，但經查明發現地址正確，再又走進公司大門，經過走廊通道時，她當下覺得這家公司的設計師太有才了！把表揚每位員工的榮譽榜變成是祭祀祖先的靈骨塔牌位。

1名社員在爆怨公社哭笑不得的分享，日前拜訪1家公司時，誤以為走進1家禮儀中心，待自己確認地址後，發現自己並沒有記錯，再度走進這家公司並行經走廊行道時，接待社員的員工表示，這是本公司的員工榮譽榜，但社員當下覺得自己是否在祭拜逝去的祖先？因為整條走廊採用類似夜總會的燈光，還裝飾的像中國式風格，每位被貼上牆壁的員工，都是以最開心的面貌張貼而出，社員當下認為這位設計師實在太有才了。

網友紛紛認為，「旁邊的燈效果讓我以為是讓人跪的軟墊」、「哇！這區銷量很好，還有別區可以看嗎？」、「進這間公司之後，想離職只能躺出去」。也有網友覺得，「以後都是鄰居，整櫃買下來以後還可以直接當里長」、「我隱隱約約聽到佛經」，也有網友表示應該有不同地段的價格，「靠近地藏王的會比較貴」

(中時新聞網)