金裕貞童星出道，年僅20歲就獲多項影視作品入圍肯定。（SidusHQ提供）

童星出道的韓國知名演員金裕貞，在新劇《便利店新星》中飾演脾氣火爆的兼職女員工，她日前受訪時表示因為4歲就出道當演員，沒有在便利超商打工的經驗，不過購買經驗倒是不少，而她推薦的韓國便利超商必買商品，叫做「冰塊杯」。

金裕貞介紹「冰塊杯」是把袋裝飲料倒入裝滿冰塊杯子中的冷飲，她大笑說：「我強烈推薦冰塊杯，冰冰涼涼的飲料真得很好喝。」另她也常買冰淇淋，或買一些冷凍食品，像餃子、香腸這些方便快煮的料理。

另金裕貞在劇中有不少動作戲，而她覺得其中最辛苦的1場動作戲是打太極拳，「這場戲雖然動作幅度不算大，但和角色的其他動作場面有很大的不同，在拍攝手法上，和傳統動作戲也有所不同，拍攝時間更長，這對於演員體力的要求非常高。」即使如此，她與團隊還是在現場愉快地完成了拍攝，而且最後出來的拍攝成果也非常令人滿意。

最後提到角色與自己的性格，兩者也有相似處，金裕貞說：「我的性格是那種即使被誤會，也不會主動去解釋的類型。選擇相信我的人自然會留下來，成為我的朋友。對於誤會我的人，即使我主動去解釋，他們也還是不會相信我的。我覺得通過單方的解釋並不能真正的消除誤會，而是要通過雙方的對話來解決根本問題。」

(中時 )