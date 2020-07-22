唐氏症基金會全台首創喜餅旗艦店的庇護工場，讓新婚夫妻挑選一生一次的喜餅不僅甜蜜滿分更能愛心滿分；店內Tiffany藍的配色搭配大面網美牆，也讓新人挑選喜餅能留下最美的回憶，讓唐寶寶更直呼「在這工作好幸福」。

愛不囉嗦為台灣知名庇護商店品牌，提供唐寶寶與身心障礙者工作機會，好口碑使得每年過節推出的禮盒均成為矚目的焦點。看準台灣每年有超過10萬對新婚新人，喜餅商機破億元，2014年開幕的愛不囉嗦承德店，今年6月重新整修門市，突破庇護工場給人以生產為重的印象，打造成為社福界首家喜餅旗艦店，提供更專業、更多元的服務，主動出擊期盼能獲得更多訂單協助身心障礙者。

唐氏症基金會董事長林正俠說，承德店場內規劃喜餅洽談、展示區，讓新人能如同在仿間的喜餅店一樣舒適挑選喜餅，藉由這樣的規劃也能讓庇護員工了解婚嫁以及送喜餅的習俗與意義，獲得更多的生活知識；另一方面，承德店粉刷成Tiffany藍，並規劃網美打卡區，讓新人挑選喜餅時能留下最珍貴的回憶，這樣的設計也讓過去客群以企業、長輩為主的愛不囉嗦，能藉由裝潢吸引更多年輕人參觀走走，與庇護員工互動。

(中時 )