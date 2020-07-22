職業女網一姐謝淑薇因為男友「溫柔哥」是法國人，待在巴黎的時間更多，最近也忙著搬到花都，今天她抽空在臉書粉專分享種植的金桔萌芽了，也用金桔諧音跟粉絲談起「荊棘人生」，由於新冠肺炎有球迷問她會不會打今年美國網球公開賽，挑戰「荊棘人生」第一步，她妙回：「打美網不是挑戰金桔人生，應該是生死之間的賭注。」

在職業網球因為新冠肺炎大流行停賽期間，謝淑薇有更多休息時間，她分享不少自己嘗試陶藝的作品照片，最近也嘗試種金桔，她寫道：「金桔終於萌芽，金桔在風水裡聽起來像『荊棘』，有信風水的同學不要種，喜愛人生的多樣性，就是要挑戰難度高的人生，撇開風水來說，我自己覺得金桔這兩字還挺好，『金銀財寶』、『吉祥如意』、『等結滿果』，還有『金孫多子多孫』的感覺呢！」

謝淑薇還要大家看風水但不迷信，有球迷留言問她會不會打美網，挑戰「荊棘人生」第一步，畢竟國際賽停擺多時，雖然安全很重要，但大家在看了不少賽事重播之餘，也很想看選手在新賽事的表現，對此小薇妙答：「打美網不是挑戰金桔人生，應該是生死之間的賭注。讓我想想我該種什麼來應景。」

(中時 )