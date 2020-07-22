中央為了解各地方政府地政業務辦理情形，內政部地政司副司長王成機22日率領8位委員至台中市政府，針對綜合整體表現、地籍及土地登記、地價、測量及地政資訊作業類別實地考評；委員們針對市府結合科技、新媒體等推出的各項創新措施給予肯定。

地政局指出，市府今年總共34項地政業務相關創新提案，其中有25項為全國首創。委員肯定多項創新措施，例如市府配合實價登錄新制實施，提供「七心級」服務，運用實價登錄資料進行社經分析，以利民眾掌握房地相關訊息；另因應新媒體發展，利用臉書及IG宣傳，透過簡單易懂的影片行銷地政知識。

市府建置的「158空間資訊網」整合散落在各機關的圖層，以3D建築物形式輔以樓層高度展示，提供開發區建築開發狀況，也受到委員肯定。

地政局長吳存金說，市府在業務推動過程中均從民眾角度出發，也獲得民眾肯定，例如在第14期美和市地重劃土地分配說明會上，問卷調查獲得民眾95％的滿意度；並以跨機關合作方式，推出「協議價購聯合達陣」措施，像大智慧學院大樓及台74線快速道路增設匝道，協議價購比率達100％，市府創新能量及施政成效，有目共睹。

另外，台中市第13期市地重劃區內橋梁及西川二路下班回流溝改建為生態景觀渠道工程，也榮獲國家卓越建設優質獎，業務專業深獲業界肯定，表現亮眼。

地政局強調，未來將持續強化地籍、地價、測量及非都市土地管制等基本業務，透過多元行銷管道、加強與其他機關的橫向溝通，造福台中市民。

(中時 )