男神池昌旭希望新戲能帶給觀眾歡樂。（Glorious Entertainment提供）

《便利店新星》團體海報。（愛奇藝提供）

韓國男神池昌旭在新劇《便利店新星》飾演便利超商店長，和惡女兼職員工金裕貞上演便利超商裡的浪漫愛情故事，他日前接受本報越洋專訪，透露拍攝前有去韓國某便利超商的總公司接受培訓，也想去便利超商實地體驗幾天兼職的生活，可惜現實條件不允許。

池昌旭提到自己有1位經紀人朋友，20歲左右的時候曾在便利超商打過工，「我那時也會像劇中的角色一樣，常常會把他店裡一些準備扔掉（雖然過了保鮮期但沒有壞掉）的食物拿來吃。」還說以後有機會的話自己一定會去體驗看看超商店員的日常，了解一下店內的擺設和工作內容。

另池昌旭在劇中有場喝醉後亂跳舞的戲引發觀眾討論，他坦承自己在某些時刻喝醉後確實會跳起舞來，「根據場合的不同，我喝醉的狀態也有些不同。有時我會很興奮地跳舞，有時會變得很安靜，但更多的時候是喝著喝著就睡著了。」

聊到新角色的特質，池昌旭分享這次飾演的店長雖然沒有非常帥氣且有能力這種偶像劇的人設，但身上有種像鄰居般親切的氣質，還有平凡但越看越有吸引力的魅力，希望觀眾能從故事中收穫溫暖和笑容，「在新冠肺炎疫情期間，大家肯定會都感到緊張和壓力，希望能通過這部電視劇，給大家帶來歡樂，緩解大家的壓力。」《便利店新星》每周五六晚間9點於愛奇藝播出。

(中時 )