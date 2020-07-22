邁入第11屆的雙城論壇今年首度線上舉行，悠遊卡公司在「產業經濟交流分論壇」中分享台北市在智慧支付上的成果，悠遊卡公司企劃室副主任邱昱凱以「防疫新生活，智慧支付新紀元」為題專題演講時表示，「一卡＋一付」提供智慧服務的基底，不但實踐人民的想法與需求，也將協助城市智慧轉型。

擔任論壇主持人的悠遊卡公司董事長陳亭如表示，在智慧手機及行動零售的發展下，智慧支付都已經深化城市的日常生活之中，悠遊卡公司近年從交通與零售小額卡片支付快速數位化，在防疫期間放大格局，化身為服務市民、市場、市政，以及市府的重要無現金城市政策平台。

邱昱凱指出，智慧支付在新冠肺炎疫情當口，進入了一個新紀元，悠遊卡公司過去20年來，從整合交通支付、推廣零售小額支付到電子支付，一直在第一線扮演滾動城市智慧的角色，在疫情前，不可否認現金依舊是支付的主流，但在疫情後，人們對現金的使用產生擔憂與疑慮，如何維繫原本的運作機制，智慧支付找到新的切口。

不過，這並不代表智慧支付可以取代現金，而是在面臨生活的挑戰時，開始選擇另一個可能性。

邱昱凱指出，除了提供支付服務外，悠遊卡公司與台北市乃至於整個北台灣的公共服務，一直維持非常緊密的合作，並以「看見人民需求、從人民出發」的溝通點，提供民眾另一個可以選擇的生活新方式。

邱昱凱說，悠遊卡公司從過去單純的電子票證公司跨入電子支付領域，「一卡＋一付」讓智慧支付更為全方位，無論線上或線下，都提供做適合的支付工具，且積極參與政府照顧不同年齡層的計畫，成為最全面性的平台。

(工商 )