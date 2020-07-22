振興三倍券在7月15日正式發放，蘇內閣標榜「好領、好用、好刺激」，國民黨立院黨團今（22）日質疑，實際上民眾反應卻是「難領、難換、三倍怨」。不管是亟需振興的夜市攤販，還是市場早晚市、自營戶，面對消費者小額消費無法找零的限制，完全無法「被振興」；即便收了振興券，還得面對收到「偽券」風險、承受現金流的壓力。

國民黨團呼籲，行政院應該趕緊拿出具體的辦法，改善市井攤販收券的不便，趕緊找出具體振興經濟的方式，各部會拋棄「樂透式」振興作為，將振興紓困預算下放給各縣市，因地制宜提出適合當地的振興方案，才能真正達到「三倍效果」。

國民黨團書記長蔣萬安表示，民眾在預購振興券的過程中，果然「好刺激」，從網路卡卡、當機，超商排隊人潮再次湧現，民怨不斷。換到郵局預購、領取，更是讓國人頂著炙熱太陽排隊買振興券，郵局人員更是接到上級要求，周末禁休被迫加班，排擠正常業務，增加工作負擔。

場景換到夜市攤商，擺攤小販除了擔心現金流卡關、無法及時兌換，還要面對可能會收到「偽券」的風險，甚至蘇內閣在推出振興券當下，連基本防偽、辨偽的方法都沒有對外說明，「這些民怨，蘇貞昌院長你聽到了嗎？」

蔣萬安指出，從各大論壇網友留言和市井攤商的心聲，絕大多數民眾把振興券用在日常性開銷上，三倍券恐將淪為「替代性消費」，可能讓原先預估的振興效果大打折扣，這對未來振興工作上的成效，根本沒有幫助。蔣萬安呼籲行政院，即刻拿出具體政策，扭轉民眾對振興券「金額少」、「不好用」的既定印象，才能達到當初設定振興經濟的目標。

蔣萬安也提醒行政院，事實上可以借鏡過去馬政府時期所發放的消費券經驗，不需要一昧對否定對振興券提出負面批判，畢竟這是民眾納稅錢，當然有權力監督政府施政，不要再流於口水，對振興經濟於事無補。

藍委賴士葆表示，三倍券發放迄今，市井普遍稱「三倍疲勞券」、「三倍憤怒券」，從排隊預購、排隊領取、郵局上億元的加班費，累積民怨不斷、包括基層公務員也哀聲連連。蘇內閣推出「實體」與「電子支付」兩種使用方式，結果電子支付佔全體使用方式才15%，電子支付優惠少，不如實體券，許多年輕族群在精打細算下紛紛改領實體券。

賴士葆指出，更嚴峻的挑戰還在後面，7月25日之後開始兌現振興券，小販、市場早晚市的攤商，沒有所謂的「市場管理自治會」，該怎麼換現？因種種限制，這群攤商乾脆不收振興券，最需要振興的基層經濟體，反而振興不到。

賴士葆進一步指出，政府各部會為了討好蘇貞昌，紛紛提出各類型的振興券，包括「藝FUN券」、「動滋券」、「農遊券」，這些根本就「樂透化」振興，須登記、要會APP、須抽籤，好像是買樂透一下，人人有希望、各個沒把握，果然「好刺激」，讓民眾暫時忘記蘇內閣的振興方案千瘡百孔，麻醉民眾振興方案根本就是「疲倦方案」。

賴士葆呼籲蔡政府，應該要把紓困振興預算下放給地方政府，讓各地政府因地制宜，提出不同的振興方案，才能帶動地方經濟。

藍委楊瓊瓔表示，民眾領取實體三倍券後，實際上都考慮用在生活消費性支出上，偏偏在都會區以外的地區，包括便當店、雜貨店對收取振興券有所疑慮，除了不知道怎麼兌現、可不可以兌現，更重要的是，不知道怎麼辨識振興券真偽。

楊瓊瓔指出，就算是蘇內閣在發放振興券之後，說明振興券上有梅花浮水印辨真偽，民眾還是不清楚如何能在收取當下，辨明真偽。楊瓊瓔指出，蔡政府到底花了多少納稅人的錢印製振興券？萬一商家收到「偽振興券」，政府是否要概括承受？

(工商 )