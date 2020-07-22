總統府祕書長蘇嘉全、綠委蘇震清，遭藍營指控赴印尼疑謀私利，外傳行程是由揚運集團安排。蔡英文印尼後援會總會長莊丕龍今天發聲明表示，行程是由後援會安排，主要與當地僑胞及台商餐敘交流，未與印尼官方會面。

蔡英文競選總統印尼後援會總會長莊丕龍今天發出聲明表示，針對近日外傳一份來源不明之涉外文件，談及有關蘇嘉全於2016年訪問印尼之行程，係由揚運集團安排並接送，影射其圖謀私利，且有特定媒體、有心人士，不斷拿該文件加以渲染，指蘇院長落地後，即被高壽濤從機場接走，「相關陳述完全與事實不符，已造成印尼僑界台商困擾，本會特此公告以正視聽」。

聲明中指出，2016年初，蔡總統順利當選中華民國第十四任總統，所有支持蔡總統的僑胞與台商無不歡欣鼓舞，該會遂邀請時任立法院長的蘇嘉全前去印尼訪問，與僑胞共享喜悅，為感謝海外僑胞的支持，蘇嘉全也答應於當年9月來訪，展開謝票行程。

莊丕龍指出，蘇嘉全於2016年9月7日抵達印尼雅加達，並於2016年9月10日離開印尼，在印尼期間皆由該會接待並安排行程，主要係與當地僑胞及台商進行餐敘交流，過程中不曾安排過任何印尼官方代表會面，更無任何國營事業單位隨性。

他說，蘇嘉全一向對在印尼打拼的僑胞、台商非常關心，更期許僑胞、台商要做好國民外交，與政府攜手拓展台灣的國際空間，對於遭遇困難的僑胞也樂於提供協助，如今卻因為一紙來路不明且內容明顯錯誤的文件，遭到有心人士大加詆毀，令該會感到遺憾憤怒，因此發出聲明還原真相。

(中時 )