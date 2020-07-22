國民黨提名高雄市長補選候選人李眉蓁驚爆論文抄襲風波，引起各界討論與批評，且距離補選時間剩不到一個月，恐對選情帶來衝擊，甚至還有人猜測國民黨會不會臨陣換將。資深媒體人陳東豪指出，李眉蓁不會有棄選的問題。

高雄巿長補選候選人李眉蓁的碩士論文遭質疑涉抄襲，20日她受訪回應，可能有些沒有標註到的，要說聲抱歉，但是有通過中山大學審查，相信這應該沒什麼問題。

不過，今日又有媒體爆料李眉蓁論文抄襲的證據。對此，李眉蓁今下午受訪時表示，因為選舉，造成學校跟老師的困擾，感覺到很抱歉，這一場明顯就是選舉操作，希望之後選完大家來檢視，因為這個問題，希不分藍綠，所有政治人物一起來檢視。

對於外界猜測國民黨可能會因此陣前換將，陳東豪在臉書上表示，李眉蓁沒有棄選問題，不管她有沒有活動，也不管她選不選得下去，8月15日補選當天，選票上一定有她的名字和號碼。不過，他對一件事情十分好奇，都搞成這樣，吳益政還是不能超過李眉蓁嗎？

網友留言回應，「測試國民黨底線還有多少實力」、「這事是週刊爆出來，看起來像是藍營內閧」、「沒辦法超越的！死忠國民黨跟韓粉就是在那裡」。

(中時新聞網)