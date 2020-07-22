「公媽坐大位、神明坐旁邊」及神龕內安奉的客家大牌皆是客家表徵。（張亦惠攝）

陳氏宗祠內的祖龕相當典雅精緻，相傳是陳家清末出秀才，旁人送為祝賀用。（張亦惠攝）

嘉縣竹崎鄉是嘉義著名的客家人聚集區，是清朝時期廣東或福建等地來台的「福佬客」但因時代演進多數人已沒有客家習俗，長期研究竹崎文史的攝影師賴國華日前在做廟宇勘查時，意外發現位於芊蓁坑還有祭拜土地龍神，是明確客家族群的證據，讓他相當驚喜。

位於竹崎金獅寮芊蓁坑的陳氏是乾隆年間從廣東大埔來台，從16世祖先來台至今已傳至25世，目前仍住在芊蓁坑的陳麟懷已近80歲，陳麟懷說，有記憶以來就不會講客語，除叔叔跟爺爺的叫法是客家話外，其餘皆與一般漢民族無異。

過去芊蓁坑陳氏是大聚落還有自己的北管樂團，後代相繼出外工作居住後，目前約剩9戶左右，至於宗祠內案桌下祭拜的土地龍神，陳麟懷說，以前一直以為是虎爺，後來將牌子擦乾淨後才知道是龍神，宗祠內的擺設也能看出客家表徵，如，「公媽坐大位、神明坐旁邊」及神龕內安奉的客家大牌皆與漢人不同，另外宗祠內的祖龕相當典雅精緻，相傳是陳家清末出秀才，旁人送為祝賀用。

目前正在嘉義大學就讀歷史所的賴國華極力想保存家鄉竹崎的文化，賴國華說，這次發現的龍神就是明確客家族群的證據，相當珍貴，竹崎地廣聚落多，有相當豐富的歷史文化，若沒人紀錄的話就會漸漸消失，希望藉由照片、文字，讓更多人了解自己的家鄉。

(中時 )