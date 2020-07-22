在地人指出大肚納骨塔老舊，屋瓦常會掉下來，因此在一樓圍上網子，以免有安全上的問題，並希望能重建。（黃國峰攝）

在地人指出大肚納骨塔老舊，有安全疑慮，希望能重建。（黃國峰攝）

大肚山公墓納骨塔因興建至今近40年，地方人士先人骨灰都放置此處，質疑921地震後有損壞情況，希望能拆掉重建，台中市議員吳瓊華22日邀集中市生命禮儀處、大肚區公所及地方人士現地會勘、溝通，生命禮儀處秘書陳明毅指出，地方需求會再研議、評估。

大肚區居民陳慶宗指出，先人骨灰罈都安置於此，但因建物已近40年，加上921地震後，遠觀可發現屋頂有隙縫，屋瓦也常常會掉落，管理員因而在下面設置網子，以免瓦片掉落，有安全上的問題，另一位陳姓民眾也提出，風水問題，如果先人住「破屋」子孫運勢也不會好，他們都希望，市府能夠重建，讓先人住好好。

吳瓊華表示，鄉親反應納骨塔已老舊，又經歷921擔心結構上有問題，由於此處腹地夠大，若環評沒問題，建議能興建一個新的納骨塔，因為現在都火化，塔位的需求也大，目前這個納骨塔位也快滿了，若有新的相信比較方便，大肚、龍井的居民為了先人的事情，要捨近求遠，實在不實際，希望有機會來規劃新的。

台中市生命禮儀管理處秘書陳明毅表示，針對地方的需求會納入考量，地方所提結構問題，今年辦理建築物防火避難設施與設備安全檢查時，經建築師檢查後，結構並無受損，加上目前總數1268的塔位，已使用1234個，僅剩34個，且新建10多年的烏日功德堂的堂塔及功德二堂，未使用的塔位仍很多，據此也謹6公里，相信能符合地方需求。

(中時 )