役男教導小朋友洗手5步驟。（新北市社會局提供／王揚傑新北傳真）

雁行役工隊帶領慢飛天使大跳洗手舞。（新北市社會局提供／王揚傑新北傳真）

由新北市社會局替代役男所組成的第13屆雁行役工隊，今（22）日至新店愛兒發展中心陪伴發展遲緩、腦麻、唐氏症等慢飛天使，具有街頭藝人身分的役男林承翰利用絲巾變成各種花色的小洋傘，讓小朋友歪著頭想不透；役男並教導小朋友正確洗手五步驟「濕、搓、沖、捧、擦」，還一起大跳洗手舞，慢飛天使開心得飛了起來。

社會局秘書室主陳嘉興和新店區副區長吳志忠等人亦到場關心活動進行。

第13屆雁行役工隊幹部楊程翔表示，雁行役工隊原本每3個月會到各社福機構服務一次，上半年受疫情影響無法出隊，這次趁著疫情趨緩趕緊服務，每位役男各有專長，彈琴、舞蹈、魔術、說溜逗唱樣樣來，希望帶給身障孩童歡樂和希望。

機械工程系畢業的林承翰領有街頭藝人的證照，曾在街頭表演各式魔術，他將一長截繩子讓特教老師剪斷，結果無論怎麼剪，繩子又恢復原狀，看得小朋友嘖嘖稱奇；他還帶著小朋友用絲巾變成小洋傘，小朋友情緒更嗨到極點。

「小朋友，什麼時候需要洗手？」「尿尿後」、「吃飯前」，小朋友七嘴八舌的搶答，獲得役男大哥哥吳柏澍的造型氣球獎賞，遲緩兒「小客」突然答著：「撿完垃圾後！」引起役男的掌聲，也讓帶領他的特教老師眼睛為之一亮。

由社會局委託心路基金會辦理的愛兒發展中心主任李美齡表示，中心目前收托有45位孩子，包含發展遲緩、腦麻、唐氏症以及發展正常的兒童，採取融合教育，除了學習生活自理，也會加強社區適應和互動，非常感謝雁行役工隊替代役男結合律動教導洗手歌，讓小朋友養成洗手好習慣，也可以近距離的體驗魔術和各式彩繪活動。

(中時 )