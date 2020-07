今年各產業深受新冠肺炎疫情影響,社福單位捐款缺口龐大,對於弱勢家庭更是雪上加霜。(基督教救助協會提供/林良齊台北傳真)

今年各產業深受新冠肺炎疫情影響,社福單位捐款缺口龐大,對於弱勢家庭更是雪上加霜,戀職人鮮奶代言人Janet今天以愛心鮮奶公益大使身分宣告「2020戀職人送愛心 開元百萬助學計畫」正式起跑;而救助協會「1919食物銀行」則與Hi-Q中華海洋生技合作,在5、6月推出「愛分享─守護健康計畫」,募集1000盒市價近千元的鱸魚湯禮盒,盼望能為花東偏鄉的弱勢長者與兒童補充營養,為疫情高危險群的健康加分。

開元食品至今已捐出近28萬瓶鮮奶,幫助超過1萬名兒少補充營養,更於去年首度推動「戀職人送愛心 開元百萬助學計畫」,捐助百萬助學金予家扶基金會,並號召全台超過2500家餐飲商家支持響應,共同關注弱勢兒少教育資源匱乏的議題,開元食品今年持續推動「2020戀職人送愛心 開元百萬助學計畫」,不讓疫情影響弱勢兒少的學習機會。

而Hi-Q也與1919陪讀計畫與食物銀行的長期合作,從2016 年8 月發起「FISH - One for One 企業責任厚道專案」以來,只要民眾買1條魚,就捐1條魚給救助協會1919陪讀班等社服機構,光1919陪讀班,4年來已收到2萬3706條魚。

家扶基金會何素秋執行長表示,疫情影響,許多弱勢家庭面臨前所未有的打擊,家庭收入頓減,最先受到衝擊的就是兒少教育資源,家扶迄今的捐助款項也少了近3成,感謝開元食品於疫情期間持續推動助學計畫,讓兒少們能持續學習不中斷;基督教救助協會副秘書長鄭夙珺說, Hi-Q不僅長期捐魚給陪讀班,更在3年前認捐了5間陪讀班、2年前捐贈褐抑定給1919食物銀行罹癌的受助者。而今年4月,當疫情嚴重影響協會募款時,HiQ也立即提前捐出陪讀費。

另,頂新和德文教基金會今天宣布將透過「食公益捐助計畫」補助12家社福團體,包括長期提供國中以下學生免費的課後照顧的更生少年關懷協會,關心北海岸的獨居長輩、弱勢民眾的新生活社會福利發展促進會。

(中時 )