今年各產業深受新冠肺炎疫情影響，社福單位捐款缺口龐大，對於弱勢家庭更是雪上加霜。（基督教救助協會提供／林良齊台北傳真）

今年各產業深受新冠肺炎疫情影響，社福單位捐款缺口龐大，對於弱勢家庭更是雪上加霜，戀職人鮮奶代言人Janet今天以愛心鮮奶公益大使身分宣告「2020戀職人送愛心 開元百萬助學計畫」正式起跑；而救助協會「1919食物銀行」則與Hi-Q中華海洋生技合作，在5、6月推出「愛分享─守護健康計畫」，募集1000盒市價近千元的鱸魚湯禮盒，盼望能為花東偏鄉的弱勢長者與兒童補充營養，為疫情高危險群的健康加分。

開元食品至今已捐出近28萬瓶鮮奶，幫助超過1萬名兒少補充營養，更於去年首度推動「戀職人送愛心 開元百萬助學計畫」，捐助百萬助學金予家扶基金會，並號召全台超過2500家餐飲商家支持響應，共同關注弱勢兒少教育資源匱乏的議題，開元食品今年持續推動「2020戀職人送愛心 開元百萬助學計畫」，不讓疫情影響弱勢兒少的學習機會。

而Hi-Q也與1919陪讀計畫與食物銀行的長期合作，從2016 年8 月發起「FISH － One for One 企業責任厚道專案」以來，只要民眾買1條魚，就捐1條魚給救助協會1919陪讀班等社服機構，光1919陪讀班，4年來已收到2萬3706條魚。

家扶基金會何素秋執行長表示，疫情影響，許多弱勢家庭面臨前所未有的打擊，家庭收入頓減，最先受到衝擊的就是兒少教育資源，家扶迄今的捐助款項也少了近3成，感謝開元食品於疫情期間持續推動助學計畫，讓兒少們能持續學習不中斷；基督教救助協會副秘書長鄭夙珺說， Hi-Q不僅長期捐魚給陪讀班，更在3年前認捐了5間陪讀班、2年前捐贈褐抑定給1919食物銀行罹癌的受助者。而今年4月，當疫情嚴重影響協會募款時，HiQ也立即提前捐出陪讀費。

另，頂新和德文教基金會今天宣布將透過「食公益捐助計畫」補助12家社福團體，包括長期提供國中以下學生免費的課後照顧的更生少年關懷協會，關心北海岸的獨居長輩、弱勢民眾的新生活社會福利發展促進會。

(中時 )